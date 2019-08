Un bambino di 5 anni è annegato nella piscina di un albergo a Silvi Marina, in provincia di Teramo, mentre stava facendo il bagno con altri bambini. Secondo quanto riportato dai testimoni, non sarebbe più riuscito a rimanere a galla e sarebbe annegato privo di sensi. I soccorsi interni dell’albergo sono intervenuti, ma non c’è stato nulla da fare.

Il bambino era residente a Bergamo ed era con la famiglia in vacanza a Silvi Marina. Inutile l’arrivo dei soccorsi del 118, che hanno costatato la morte del bambino per annegamento. Sono stati tentati dei metodi di rianimazione, ma senza successo. È possibile che il bambino sia stato colpito da una congestione.

Il Pm della Procura di Teramo, Enrica Medori, ha aperto un fascicolo sulla vicenda ed ha chiesto l’autopsia sul corpo del bambino, che sarà effettuata nell’ospedale Mazzini di Teramo. La madre del bambino ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale, la famiglia era a Silvi Marina da una settimana ed avrebbe finito il soggiorno nel weekend. Secondo quanto riportato il bambino era nella piscina per adulti, che è più alta rispetto a quella per bambini che era di fianco.