Usa, paura per l’uragano Dorian che punta la Florida. Trump non va in Polonia

Secondo gli esperti l’uragano Dorian si abbatterà in Florida, negli Stati Uniti, è stato catalogato come categoria 4 ed il suo arrivo è previsto per sabato notte. È stato già dichiarato lo stato d’emergenza in tutte e 67 le contee, sono previsti venti forti a oltre 130 chilometri orari, è considerato l’uragano più forte di questa stagione.

Il presidente Donald Trump ha deciso di rinviare il suo viaggio in Polonia, per seguire l’andamento dell’uragano e prendere eventuali contromisure. In Polonia, per le commemorazioni della Seconda Guerra Mondiale, andrà il vice presidente americano Mike Pence.

Al momento l’uragano Dorian si trova a 500 chilometri da Porto Rico, ma non è ancora al massimo della sua forza. Anche la Georgia ha dichiarato lo stato d’emergenza nelle ultime ore. “Dobbiamo mettere in sicurezza le persone che si trovano nella linea di percorso dell’urgano”, queste le parole del presidente Trump.

“Sembrava una tempesta ridotta, ma siamo stati fortunati che ha risparmiato Porto Rico”, ha dichiarato Donald Trump su Twitter.