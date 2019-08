Accoltellato in carcere il killer di Bob Kennedy

È stato ferito in carcere il 75enne Sirhan Bishara Sirhanm, uomo accusato di aver assassinato Robert F. Kennedy. Sarebbe stato utilizzato un coltello per ferire l’uomo, nella prigione della California, dove sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di oltre 50 anni fa.

Come riferito dai medici della prigione Sirhan Bishara Sirhanm è ricoverato in condizioni stabili. L’aggressione con il coltello sarebbe avvenuta all’ora di pranzo, verso le 14.20, quando in Italia erano le 23.20, nel carcere Richard J. Donovan.

I soccorsi degli agenti sono stati immediati, hanno trovato un uomo a terra ferito da coltellate e le sue condizioni sono state stabilizzate. L’uomo è un palestinese che era ossessionato da Bob Kennedy, tanto da arrivare ad ucciderlo il 5 giugno 1968 con dei colpi di pistola, dopo che il candidato alla presidenza degli Stati Uniti aveva tenuto un discorso per festeggiare la vittoria alle primarie. Nell’appartamento dell’uomo era stato ritrovato un diario, nel quale si faceva riferimento ad un discorso pro-Israele di Kennedy, che gli costò la vita.