Accordo Sky-Dazn: le partite andranno anche sul satellite dal 20 settembre

È stato trovato l’accordo tra DAZN e Sky per mandare le partite in esclusiva sulla piattaforma streaming anche sul satellite. Sarà istituito un canale DAZN 1, sul 209, dove si potranno vedere le tre partite in esclusiva DAZN della Serie A, il meglio della Serie B e le altre competizioni in esclusiva sulla piattaforma.

L’accordo riguarda i diritti in esclusiva di DAZN fino al 2021, cioè quelli acquistati con l’ultimo pacchetto di vendita dei diritti TV, quando riuscì a prendere in esclusiva tre gare di Serie A, generando alcune polemiche per la piattaforma streaming non ancora pronta.

Oltre la Serie A ci saranno i campionati internazionali, come Liga, Ligue 1, l’Eredivisie olandese ma anche le coppe di lega inglese di FA Cup e League Cup. Inoltre anche la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana.

Per chi è abbonato da più di tre anni a Sky Calcio la visione del canale sarà gratuita ed a carico di Sky. Non sono stati resi noti i costi per gli altri utenti, presumibilmente si acquisterà su DAZN e si potrà vedere anche su Sky.