Coperture manovra, Conte dovrà trovare 15 miliardi oltre la flessibilità Ue

Una manovra di bilancio che si preannuncia complessa, quella che il nuovo Governo PD-M5S si appresta ad affrontare, nonostante si moltiplichino le voci di una flessibilità Ue che sarà concessa dalla nuova Commissione della presidente von der Leyen, soprattutto se il commissario economico europeo sarà italiano, come sembra poter essere.

I segnali positivi dall’Europa

Dalla ricezione del mandato del premier Conte, sono arrivate molte dichiarazioni positive dall’Unione Europea, con il “falco” Guenther Oettinger, commissario uscente al Bilancio, che ha dichiarato: “L’Ue è pronta a fare qualsiasi cosa per facilitare il governo italiano e ricompensarlo”. Queste parole erano state rilanciate anche da Matteo Salvini, che aveva criticato l’uscita del commissario sul punto del “ricompensare”, che il leader leghista considera poco democratico dopo il cambiamento di governo.

Senza la flat tax la manovra sarà più leggera

Togliendo la flat tax dalle misure da fare, si risparmiano 15 miliardi di euro dal conto che era stato stimato nelle scorse settimane. Il punto principale del governo PD-M5S sarà quello di sterilizzare le clausole di salvaguardia dell’Iva, pari a 23 miliardi di euro, oltre all’inserimento di alcune nuove norme, annunciate nei discorsi di ieri con Conte, come gli investimenti green proposti da Zingaretti ed il ritorno di Industria 4.0.

In totale saranno circa 35 miliardi di euro da trovare: clausole Iva (23 miliardi), spese indifferibili (2 miliardi), taglio del cuneo fiscale (4-5 miliardi), altre misure (4 miliardi). Una cifra che non potrà essere coperta interamente con il deficit. Per questo si è iniziato a parlare di una cancellazione di Quota 100, per ora portata avanti da alcune uscite di Renzi e Padoan, che parlano di rimodulazione della riforma, da lasciare solo per i lavori “usuranti”.

I tagli di Tria saranno decisivi

La manovra correttiva di luglio di Tria, che ha evitato la procedura di infrazione, tagliando circa 7-8 miliardi, ha reso il lavoro del governo PD-M5S più semplice. Il deficit era stato ridotto al 2,1%, che con le nuove stime tendenziali, a legislazione vigente (con aumenti Iva) potrebbe arrivare all’1,6%. Significa un ampio spazio libero per la prossima manovra, se si considera un deficit concesso almeno del 2,5%, si ha a disposizione un punto di Pil, pari a 16 miliardi di euro, per sterilizzare le clausole Iva. Inoltre c’è da considerare che con il taglio effettuato da Tria su Reddito e Quota 100, anche le clausole si sono ridotte, visto che erano inserite per coprire anche quelle due misure, per un totale di 10 miliardi sul 2020.

Complessivamente rimangono 15 miliardi di euro da trovare se si vorrà finanziare anche la misura del taglio del cuneo fiscale e le altre proposte del governo PD-M5S.