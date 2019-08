Dorian si avvicina alla Florida, aumenta a categoria 4: “Sarà devastante”

Aumentano i rischi e le paure legate all’uragano Dorian, che sta arrivando in Florida ed è stato riclassificato come categoria 4 e per il presidente Trump sarà “devastante”. In allerta 21 milioni di persone, che si trovano sulla linea di passaggio dell’uragano. In un aggiornamento nella notte il National Hurricane Center ha cambiato la categoria all’uragano, definito “estremamente pericoloso” e con venti fino a 215 chilometri orari, mentre ieri si stimavano a 130 chilometri orari circa.

L’uragano Dorian potrebbe raggiungere la costa meridionale della Florida tra la giornata di lunedi e martedì, per poi dirigersi verso gli stati centrali dell’America. Donald Trump ha evitato la sua visita in Polonia per seguire l’andamento della situazione, al momento si trova a Camp David, la residenza presidenziale del Maryland, dove sarà raggiunto da esperti della protezione civile americana.

L’intensità massima per catalogare gli uragani è la categoria 5, quindi per ora Dorian è ritenuto pericoloso ma non il più devastante della storia. Il suo arrivo andrà a modificare i piani di molte persone, per il Labor Day del 2 settembre.