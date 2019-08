F1, Hamilton a muro nelle prove libere. Ferrari davanti a tutti

Lewis Hamilton è andato a muro durante la terza sessione di prove libere del GP del Belgio, perdendo la macchina nelle ultime curve e causando vari danni alla parte anteriore. Le Ferrari hanno dominato anche la terza sessione, con le qualifiche che potrebbero vedere una pole position di un ferrarista, dopo tre sessioni di prove libere dominate.

Questa pista sembra adattarsi bene con le caratteristiche della Ferrari, che ha un’ottima velocità sui rettilinei, dando quasi un secondo agli avversari nei due settori più veloci e andando a perdere in quello più guidato.

Hamilton ha rovinato le sue prove libere, andando a muro durante un tentativo di giro veloce. Sono state esposte le bandiere rosse per 20 minuti, prima che la pista venisse liberarata dalla macchina del pilota inglese.

The moment final practice ended in the wall for Lewis Hamilton at Spa 💥#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/M6Ar5O0I36

— Formula 1 (@F1) August 31, 2019