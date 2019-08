Formula 2, tremendo incidente durante la gara in Belgio: ambulanze in pista

Un tremendo incidente ha colpito tre piloti di Formula 2, Hubert, Correa e Sato, con il primo che sembra quello più in pericolo, a causa della dinamica dell’incidente, che lo ha visto venire travolto da Correa all’inizio del lungo rettilineo, quando le vetture sono già a 300 chilometri orari.

Sono giunte sul luogo dell’incidente le ambulanze e le vetture sono state coperte con dei teli blu, come riportano dalla pista. L’Halo della vettura di Hubert ha retto all’urto, ma la parte a sinistra della vettura era completamente scoperta.

Dalle immagini si vede la macchina di Hubert, in rosa, che è quella messa peggio delle tre. È lui ad uscire di pista per primo, venendo poi colpito da Correa in pieno, in quello che ricorda l’incidente che colpì Alex Zanardi nel 2001. La gara è stata cancellata e si attendono notizie ufficiali.