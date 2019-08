Inter, Icardi fa causa alla società: chiesti 1,5 milioni ed il reintegro

Mauro Icardi ha fatto causa all’Inter, per i comportamenti, secondo il giocatore, discriminatori, ed ha chiesto il reintegro in rosa e un risarcimento di 1,5 milioni di euro. Da luglio il giocatore è fuori dal progetto, come aveva dichiarato l’ad Marotta, che aveva reso pubblica la sua esclusione.

La dirigenza nerazzurra si è detta “sorpresa e delusa” della decisione del giocatore, con Marotta che aveva dichiarato solo poche ore prima che la vicenda Icardi stava arrivando ad un epilogo.

È evidente che il giocatore ha sempre meno spazio nella rosa interista, specie dopo l’arrivo di Alexis Sanchez, che andrà ad occupare un’altra casella in attacco. Bisognerà vedere in quale squadra finirà Icardi, con Marotta che ha chiuso alla Juventus, ma lo scambio con Dybala rimane una possibilità, visto che andrebbe a risolvere il problema esuberi per entrambe le società.