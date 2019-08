Juve, Chiellini si è rotto il legamento del ginocchio: stop di sei mesi

Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, si è fatto male durante l’allenamento, riportando una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Con un comunicato la Juventus ha spiegato l’accaduto ed avvertito i media che il giocatore sarà posto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni. Lo stop previsto è di circa 6-7 mesi.

Chiellini aveva iniziato bene la stagione, con il suo gol vittoria al Tardini di Parma. La Juventus perde così un componente fondamentale, anche se potrà contare sul nuovo acquisto Matthijs De Ligt, prelevato dall’Ajax nei mesi scorsi.

In questo scenario si interrompono le trattative in uscita per Rugani e Demiral, che resteranno come alternative in difesa, in attesa della riabilitazione di Chiellini, che potrebbe rientrare per la fase finale della stagione. Ora Sarri dovrà migliorare e velocizzare l’inserimento di De Ligt in difesa, per poter sostituire Chiellini come titolare.