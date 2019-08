Lione, accoltellamenti in strada: un morto e 9 feriti

Un ragazzo di 19 anni è rimasto vittima di un accoltellamento avvenuto a Villeurbanne, vicino Lione. Altre nove persone sono rimaste ferite, di cui tre in maniera grave. La polizia francese ha arrestato un richiedente asilo afghano, nato nel 1986. Successivamente è stata scartata l’ipotesi del complice in fuga, come inizialmente avevano parlato le autorità francese.

Il sindaco di Lione ha riportato ai media una prima ricostruzione dell’accaduto: “Le persone sono state colpite in maniera indiscriminata alla fermata dell’autobus, forse una lite, le cause ancora non sono note”. Crescono le ipotesi di attentato terroristico.

Attentat islamiste au couteau à #Lyon. 2 terroristes armés de couteau ont attaqué des passants sur le parking devant la station de métro Laurent Bonnevay. Un mort et six blessés. L'un des 2 daeshiens a été interpellé, un #migrant afghan. #ISIS claims the attack pic.twitter.com/JTd7JGTTrN — Yann Le Mercier (@LeBaronRouge55) August 31, 2019

Lo scorso maggio c’era stato un altro episodio di violenza, con un pacco bomba lasciato davanti una panetteria nel centro di Lione, che aveva provocato 14 feriti. L’autore di quel gesto era di origine algerine ed aveva giurato “fedeltà” allo Stato islamico.