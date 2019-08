Qualifiche F1, super pole position per Leclerc, prima fila Ferrari

Charles Leclerc ha ottenuto la pole position del GP di Belgio, dopo aver dominato tutte le sessioni di prove libere, dando sette decimi a Vettel ed Hamilton, distanziati tra loro di soli 15 millesimi.

Una qualifica piena di colpi di scena, con Lewis Hamilton che ha rischiato di non partecipare al Q1, a causa dei lavori sulla sua macchina dopo il suo incidente nella terza sessione di prove libere. Un’esplosione del motore di Robert Kubica ha favorito il pilota inglese, con la bandiera rossa che ha dato la possibilità ai meccanici di risolvere il problema e mandare in pista Hamilton.

Problemi al motore anche per Antonio Giovinazzi, mentre Raikkonen è entrato in Q3 senza problemi, a conferma di un weekend positivo, nonostante il problema muscolare. Non in lotta Max Verstappen, a causa delle velocità in rettilineo non competitive.