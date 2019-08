Reddito di cittadinanza, da lunedì le convocazione per trovare lavoro

Partiranno da lunedì 1 settembre le convocazioni per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, per la ricerca del lavoro correlata alla ricezione dell’assegno. I messaggi di convocazione saranno inviati dai Centri per l’impiego, con oltre 700mila persone coinvolte, il 65% dei quali si trova al Sud.

Il sussidio è iniziato ad arrivare a regime, con la ricezione di tutte le domande dal mese di aprile, mentre ora partirà la cosiddetta “fase due”, che riguarda la ricerca di lavoro. Le persone che ricevono l’assegno dovranno presentarsi ai Centri per l’impiego per iniziare le selezioni.

La convocazione ha subito dei ritardi, visto che inizialmente doveva partire a maggio, ma ci sono voluti cinque mesi per mettere a punto il sistema dei navigator, oltre che alla collaborazioni tra Stato e Regioni, con il caso della Campania, dove ci sono degli scioperi per differenze di vedute con il governatore De Luca, che vorrebbe prima regolarizzare e stabilizzare i dipendenti Anpal.

I beneficiari, circa 700mila, verranno chiamati per sottoscrivere il “patto per il lavoro” con il quale danno la loro disponibilità a trovare lavoro. Solo una persona su tre dovrà sottoscrivere il “patto”, mentre gli altri saranno collegati ai servizi sociali del Comune o non avranno nessun obbligo particolare.