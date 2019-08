Sondaggi politici oggi 31 agosto: il M5S guadagna 7 punti in un mese

Secondo quanto rilevato dai sondaggi politici elettorali effettuati da Ipsos per il Corriere della Sera, ci sarebbe stato un balzo notevole del M5S da metà luglio a fine agosto, con un rialzo di sette punti percentuali. Perde punti la Lega, proprio a vantaggio degli ex alleati di governo, ma non ne approfitta il PD, che rimane stabile.

La Lega cala ma resta sopra il 30%

Il M5S passa dal 17,4% del 18 luglio al 24,2% del 29 agosto, un aumento notevole, considerando il flop alle elezioni europee. Il PD aumento di un 0,7% ma non riesce ad intercettare l’elettorato in uscita dalla Lega, che si prende tutto il M5S, sfruttando la crisi di governo e la nuova centralità.

Sondaggi elettorali 31 agosto Ipsos

31 AGO 18 LUG DIFF Lega 31,8 35,9 -4,1 M5S 24,2 17,4 +6,8 PD 22,3 21,6 +0,7 FDI 7,8 6,0 +1,8 FI 6,0 8,2 -2,2 +Eu 2,2 3,5 -1,3 LS 2,5 1,8 +0,7 EV 1,0 2,0 -1,0 Altri 2,2 3,6 -1,4 Indecisi 35,9 36,8 -0,9

Giorgia Meloni ha definitivamente sorpassato Forza Italia, avendo raccolto i voti in uscita dalla Lega e dallo stesso partito di Berlusconi, che in un mese ha perso oltre due punti percentuali, finendo al 6%. Una crisi senza fine per il partito di Berlusconi, che alle elezioni politiche di un anno fa aveva preso il 14%.

Il calo della Lega è confermato da molti istituti di sondaggi elettorali, come avevamo visto nei giorni scorsi, si stima una perdita di circa 3-5 punti percentuali.

Effetto Conte sul M5S

L’enorme popolarità del premier, confermata anche dagli ultimi sondaggi elettorali, che lo pongono poco dietro il presidente della Repubblica come gradimento, ha effetto anche sul M5S, che resta comunque vicino al premier incaricato, considerando che si era presentato come possibile ministro della lista del M5S alle elezioni politiche del 4 marzo.

Inoltre il suo operato in Europa, da inizio luglio con l’elezione di Ursula von der Leyen e con il lavoro svolto sulla procedura di infrazione, non è passato inosservato nell’elettorato, che ora torna a valutare il voto al M5S, dopo che aveva raggiunto i minimi alle elezioni europee.