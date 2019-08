Veronica Lario deve restituire 45 milioni a Berlusconi

Anche la Cassazione ha confermato la sentenza nella Corte d’Appello, che stabiliva la restituzione dei 46 milioni più interessi da parte di Veronica Lario a Silvio Berlusconi. Gli interessi sono quantificabili in circa 15 milioni di euro. I giudici della Corte Suprema di Cassazione hanno rigettato completamente il ricorso dei legali dell’ex moglie di Berlusconi.

La Cassazione ha accolto la proposta dei legali di Silvio Berlusconi, Valeria De Vellis e Pier Filippo Giuggioli, che sostenevano come Berlusconi avesse già ottemperato ai suoi obblighi durante il matrimonio, assistendo economicamente la moglie e creando a suo nome un fondo mobiliare ed immobiliare di notevole valore.

Secondo i giudici nel passato Veronica Lario non ha contribuito in alcun modo alla fortuna del marito e per questo non ha diritto alla ricezione dell’assegno da Silvio Berlusconi.

Per questi motivi la Cassazione ha stabilito che quanto ricevuto da Veronica Lario dal marzo 2014 dovrà essere restituito. Non è chiaro se ha ancora a disposizione tutte le somme ricevute negli anni.