Zaia (Lega): “In piazza per la rivoluzione”. E scoppia la polemica

Sono arrivate molte critiche al governatore del Veneto, Luca Zaia, in quota Lega, che ha proposto di scendere in piazza per la “rivoluzione” contro la nascita del governo PD-M5S. Il governatore era intervenuto alla festa della Lega a Conselve, in provincia di Padova, dove ha proposto di “scendere in piazza” ai militanti.

Gli appuntamenti previsti dalla Lega sono il 15 settembre a Pontida ed il 19 ottobre a Roma, con la “manifestazione dell’orgoglio”, che era stata annunciata da Matteo Salvini ed alla quale potrebbe partecipare anche Fratelli d’Italia.

“Da oggi alle prossime elezioni voglio un popolo pancia a terra. Vi aspetto in strada a fare la rivoluzione”, ha dichiarato Luca Zaia, rivolto ai militanti della Lega presenti alla festa leghista, dove c’era anche Matteo Salvini. “Le piazze devono essere piene”, ha concluso Zaia.

Faraone (PD): “Dichiarazioni gravi”

Il senatore del PD, Davide Faraone, ha criticato pesantemente la decisione del governatore Zaia di “incitare” alla rivoluzione: “Questo è presidente di Regione ed il suo leader è ancora al Viminale. Incitare alla rivoluzione è gravissimo”, ha spiegato su Twitter.