Brexit, martedì mozione dei Labour contro il No Deal. Rischio elezioni anticipate

Inizierà la prossima settimana la sfida delle opposizioni a Boris Johnson, che ha cercato di contrastare in tutti i modi le attività delle forze anti-Brexit, le quali potrebbero proporre un disegno di legge nella giornata di martedì. Avranno una settimana di tempo prima della chiusura del Parlamento chiesta dal premier britannico.

Nel weekend sono continuate le manifestazioni anti-Brexit in tutto il paese, in contrasto con l’operato di Boris Johnson, contestato per aver obbligato la Regina a firmare la chiusura della Camera dei Comuni fino al 15 ottobre.

Il responsabile dei laburisti per la Brexit, Keir Starmer, ha spiegato i prossimi passi delle opposizioni: “Nessun governo è al di sopra della legge”, ha dichiarato alla BBC, mostrando fiducia nei tempi di approvazione della mozione contro il No Deal, che obbligherebbe Downing Street a chiedere un rinvio della Brexit, fissata per il 31 ottobre.

Rischio elezioni anticipate

Per ovviare a possibili mosse delle opposizioni, Boris Johnson potrebbe indire elezioni anticipate, anche per “rimuovere” i parlamentari conservatori che sono contrari all’uscita senza accordo, i quali potrebbero votare la mozione di Jeremy Corbyn per evitare il No Deal.

Il vicepremier Micheal Gove non ha voluto chiarire se il governo intenderà rispettare il volere del Parlamento, qualora la mozione anti-Brexit ed anti-No Deal dovesse passare.

Le elezioni sarebbero convocate prima del 31 ottobre, data di uscita fissata con l’Europa: “O me oppure il caos con Jeremy Corbyn”, avrebbe detto nei giorni scorsi Boris Johnson ai suoi parlamentari ribelli.