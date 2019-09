Coppia scomparsa, ricercato Massimo Sebastiani: avrebbe ucciso Elisa Pomarelli

Ricercato per omicidio ed occultamento di cadavere, Massimo Sebastiani, è indagato per la presunta morte di Elisa Pomarelli, entrambi scomparsi domenica scorsa in provincia di Piacenza. Massimo Sebastiani è un operaio di 45 anni, da tre anni era entrato in contatto con Elisa Pomarelli, 28 anni, impiegata nel settore delle assicurazioni.

Rispetto alle ipotesi iniziali di sequestro di persona, ora i Pm stanno indagando per omicidio. Secondo gli inquirenti l’operaio avrebbe ucciso la donna, occultato il cadavere e poi sarebbe fuggito. Le indagini nella casa dell’uomo proseguono, cercando tracce di sangue che possano dare le risposte che mancano.

Gli investigatori hanno fatto sapere che la morte della ragazza non è certa, ma gli indizi trovati nella casa di Sebastiani e nella sua auto vanno approfonditi. L’uomo ha lasciato anche il suo telefono nella vettura.

Il rapporto tra i due era poco chiaro, per la famiglia di lei erano “amici e basta”, mentre per la famiglia di Sebastiani erano fidanzati, come aveva più volte riferito l’uomo.

La ragazza è scomparsa domenica pomeriggio, dopo un pranzo al ristorante “Il Lupo” di Ciriano di Carpaneto. Poco dopo Sebastiani va a far benzina ed al proprietario del distributore rivela: “Volevo fare un giro con la mia ragazza, ma non è voluta venire”. Da qui sono iniziate le ricerche, con oltre 150 volontari che hanno cercato i due.