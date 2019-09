Derby della Capitale, pari tra Lazio e Roma per 1-1. Sei pali durante la gara

Un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre, quello andato in scena all’Olimpico di Roma. La squadra di Fonseca arrivava alla gara con il pareggio con il Genoa e doveva dunque cercare di risollevarsi per non perdere il terreno dalle altre squadre. La Lazio arrivava dai primi tre punti della prima giornata.

La gara è iniziata con il gol di Kolarov su rigore, per un fallo di mano di Milinkovic-Savic su un cross di Dzeko al 16esimo minuto. La Lazio è andata vicina al pareggio dopo pochi minuti con un palo di Immobile e successivamente di Correa.

Il pareggio della Lazio arriva nel secondo tempo con Luis Alberto al 58esimo minuto su assist di Immobile.

In totale sei pali durante la partita, da entrambe le parti, che hanno condizionato la partita. In totale sono quattro i legni per la Lazio, che ha preso la traversa all’85esimo minuto con Parolo. Annullato un gol dal VAR alla Lazio per fuorigioco, che chiude la gara sull’1-1.