Elezioni regionali Germania, exit poll: avanza ultradestra, tengono partiti di governo

Non c’è stata la rivoluzione annunciata alla vigilia dai sondaggi, ma c’è stata una conferma dell’avanzata dell’ultradestra di Afd in Sassonia e Brandeburgo, nella zona est della Germania. Calano rispetto alle elezioni regionali del 2014 i partiti governativi CDU e SPD, ma tengono rispetto alle ultime elezioni europee, che avevano visto un tracollo con relativa avanzata di Afd.

I sondaggi davano l’ultradestra testa a testa con CDU e SPD, ma un leggero distacco è rimasto. In Sassonia la CDU ha ottenuto il 32%, mentre Afd il 27,5%. Triplicati i consensi per l’ultradestra rispetto al 2014, ma non c’è stato boom rispetto alle elezioni europee. Male SPD all’8%, stessa percentuale che ottengono i Verdi.

A Brandeburgo la SPD tiene anche rispetto al 2014, perdendo solo cinque punti e passando dal 32% al 27%. Sospiro di sollievo per il governatore socialdemocratico Dietmar Woidke, che potrà continuare a governare. Afd è ferma al 22%, raddoppiando rispetto al 2014, quando ottenne il 12%. I Verdi salgono al 10% ma non c’è stato un loro boom. SPD non potrà continuare a governare con Linke, l’estrema sinistra, che ha perso nove punti passando dal 18% all’11%, più probabile un’alleanza a tre con i Verdi.