F1, Charles Leclerc vince il Gran Premio del Belgio

Il pilota monegasco Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio del Belgio davanti a Lewis Hamilton e Valteri Bottas. Quarto Sebastian Vettel, che ha ingaggiato un duello con Hamilton a metà gara che ha favorito Leclerc nel finale.

La gara è iniziata con il minuto di silenzio per la scomparsa di Anthoine Hubert nella giornata di ieri, dopo un incidente che ha coinvolto altri due piloti ad alta velocità.

Durante la partenza Lewis Hamilton è riuscito a superare Vettel, che lo ha ripassato subito sul rettilineo della curva 5, riuscendo a mantenere la seconda posizione. Pit stop anticipato per il pilota tedesco, per difendersi dalla tattica Mercedes, che però lo ha costretto alla doppia sosta, effettuata dopo il sorpasso di Hamilton.

Rimonta nel finale per Hamilton, che ha recuperato quattro secondi sul pilota Ferrari, ma non è riuscito a sopravanzarlo. Prima vittoria in Formula 1 per Charles Leclerc, che ha dedicato la vittoria all’amico Hubert.