Ferrara, il sindaco Fabbri (Lega) compra 385 crocifissi

Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, eletto alle recenti elezioni comunali, è entrato al centro delle cronache per l’ordine di acquisto di 385 crocifissi per le scuole di Ferrara, alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico. L’amministrazione comunale avrebbe fatto un censimento delle aule sprovviste di crocifisso, per poi portava avanti l’ordine di acquisto a sue spese.

I crocifissi saranno forniti agli istituti scolastici in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico. “Senza clamore abbiamo acquistato dei crocifissi. Riteniamo che sia un simbolo, un’identità storico-culturale, aperto a tutti e legato alle radici cristiane”, ha dichiarato il sindaco Alan Fabbri, che ha spiegato di essere un “non praticante” nell’intervista rilasciata al Resto del Carlino.

Secondo quanto riferito, la spesa totale è stata di 1.703 euro per l’acquisto dei crocifissi, un modello “base” in legno e corpo in metallo.

Questa misura si aggiunge alla rimozione delle panchine dai parchi, per contrastare, secondo il sindaco, il degrado e lo spaccio.