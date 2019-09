Germania, oggi al voto in Sassonia e Brandeburgo. Rischio boom per Afd

Oggi la Germania torna al voto per le elezioni regionali in Sassonia e Brandeburgo, con l’estrema destra che cerca il boom. Un voto che guarda con interesse tutta Europa, in questo momento difficile per il sovranismo sarà una verifica sulla tenuta dell’estrema destra in Germania, durante un periodo di rischio recessione economica.

Secondo gli ultimi sondaggi, l’estrema destra di Afd potrebbe arrivare al 20%, con un calo per un partiti “di sistema” CDU e SPD, mentre tengono i Verdi. Rispetto alle europee si potrebbe verificare un aumento dei Verdi a discapito di Afd.

La CDU rimane il primo partito in Sassonia, inseguita però da Afd, mentre SPD lotterà per tenere il suo secondo posto storico. Come è stato anticipato, nel post-voto si potrebbe bloccare l’avanzata dell’estrema destra con un’alleanza multicolore, tra CDU-SPD-Verdi, con quest’ultimi che potrebbero ottenere una cifra vicino al 15% ed essere l’ago della bilancia.

Le elezioni regionali passate

Sassonia. Nel 2014 la CDU ottenne il 39,4%, mentre oggi è data al 32%, mentre Afd ottenne il 9,4% nel 2014 ed oggi avrebbe il 24,5% (+14,8%). Alle europee Afd è stato il primo partito con il 25,3%, seguito dalla CDU al 23% ed i Verdi al 10%.

Brandeburgo. Nel 2014 SPD ottenne il 31,9%, mentre oggi è dato al 22% (-9,9%). Afd è dato al 21% rispetto al 12,2% del 2014 (+8,8%). Alle europee Afd è stato il primo partito con il 19,9% contro il 17,2% di SPD ed il 18% della CDU.