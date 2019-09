Governo ultimissime, Conte: “Ampia convergenza sui punti”. Possibile incontro Di Maio-Zingaretti

Il premier incaricato, Giuseppe Conte, ha rilasciato un’intervista alla festa del Fatto Quotidiano, dove ha toccato diversi temi di attualità politica, nei giorni della formazione del governo.

Ha annunciato che uno degli obiettivi sarà la revisione del Patto di Stabilità con l’Europa, grazie anche alla Commissione della von der Leyen, che aveva aperto ad una possibilità del genere.

“Il progetto riguarda l’intero paese, con l’economia circolare, un Paese innovato dal piano tecnologico, fare cose non stratosferiche, ma che servono all’Italia. Cercheremo di farle con la massima determinazione”, ha detto Conte su alcuni punti da tenere in considerazione per il prossimo Governo.

“Aldilà della discontinuità, è importante avere un progetto per il Paese. Sto ricevendo tanti messaggi e tanti segni di apprezzamento dai leader europei, anche dall’Europa dell’Est. Non è solo un segno di attenzione personale, ma lo considero un ottimo auspicio per avviare un’esperienza di governo nella quale l’Italia può essere protagonista”, queste le parole del premier sul ruolo dell’Italia in Europa.

Il premier ha spiegato che le due forze politiche che stanno lavorando al governo, hanno un’ampia convergenza nei punti programmatici, a partire dalla sostenibilità ambientale.

La nomina dei ministri

Sui ministri ha spiegato quali saranno i prossimi passi della formazione del governo: “Il tema dei ministri non è la massima premura, che al momento è il programma. Dopo aver definito le linee strategiche, poi inviterò le forze politiche a sedersi intorno ad un tavolo per chiedere dei suggerimenti. Chiederò una lista di nomi, in modo da scegliere la migliore squadra”, questa la posizione di Conte, che non ha fatto nomi.

Sul ruolo di Salvini

“Sono costretto a fare un salto indietro. Se proprio devo guardare indietro, invito a riconsiderare la mia conferenza del 3 giugno, lì c’era tutto”, ha dichiarato Conte, riferendosi alla conferenza stampa nella quale cercava di ritrovare l’unità negli alleati.

Possibile incontro tra Di Maio e Zingaretti

Entro la fine della giornata ci potrebbe essere l’incontro tra i due leader politici, per cercare di chiudere la trattativa, con le fonti interne che parlano di una possibile votazione su Rousseau nella giornata di domani.