Juventus-Napoli 4-3: rimonta del Napoli, poi autogol di Koulibaly al 92′

Una gara piena di emozioni e di gol, quella tra Juventus e Napoli, che ha visto la squadra partenopea recuperare uno svantaggio di tre gol in poco meno di 20 minuti, per poi subire il gol della sconfitta in pieno recupero con un autogol di Koulibaly.

La Juventus ha dominato la partita per un’ora di gioco, poi è uscito il Napoli, che è riuscito a rimettere in sesto la partita, che sembrava oramai finita. Nel primo tempo la Juventus va in vantaggio con Danilo (dopo 26 secondi) e sigla il raddoppio con Higuain. Nella ripresa Ronaldo firma il 3-0, ma il Napoli riesce a rientrare in partita con un gol di Manolas, seguito dal 3-2 di Lozano, al suo esordio in Serie A, per arrivare al 3-3 di Di Lorenzo.

In pieno recupero, però, Koulibaly devia il pallone in maniera maldestra nella sua porta e la partita si conclude sul 4-3 per la Juventus.