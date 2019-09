Migranti, Salvini: “Il PD dica se vuole riaprire i porti”. Firmato divieto Alan Kurdi

Mentre le trattative per la formazione del nuovo governo vanno avanti, torna al centro la questione immigrazione, con la nave Alan Kurdi, dell’ong tedesca Sea Eye, che sta facendo rotta verso l’Italia. Il Viminale ha firmato il divieto di ingresso in acque italiane, controfirmato dai ministri Trenta e Toninelli.

Il leader della Lega ha poi attaccato il PD: “Dica chiaramente se vuole riaprire i porti e far ricominciare il business dell’immigrazione”, queste le parole di Salvini, che ha ipotizzato una riapertura dei porti con il nuovo ministro degli Interni. Il nome per il Viminale non è stato ancora deciso, qui una possibile lista, ma è probabile si torni verso una linea “Minniti” in cooperazione con l’Europa.

Intanto la nave Alan Kurdi ha soccorso 13 migranti ed ha fatto rotta verso Lampedusa, preconfigurando un nuovo stallo, oltre a quello già presente con la Mare Jonio, ferma al largo dell’isola da alcuni giorni.