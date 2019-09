Premier League, derby di Londra: Arsenal-Tottenham 2-2

Il derby di Londra è finito 2-2 dopo molte emozioni nei 90 minuti, con l’Arsenal che è riuscito a recuperare il 2-0 messo a segno da Eriksen e Kane nel primo tempo. Con questo pari il Manchester City ed il Liverpool vanno in fuga, con i Reds a punteggio pieno.

La partita è iniziata con un Arsenal molto offensivo, che è andato più volte vicino alla creazione di occasioni importanti, nonostante il Tottenham abbia tenuto abbastanza bene, fino al gol di Eriksen in contropiede, che ha sfruttato una ribattuta non precisa di Leno su Lamela. Il raddoppio è arrivato con un rigore di Kane, per un intervento scomposto di Xhaka su Son.

Prima della fine del primo tempo l’Arsenal riesce ad accorciare le distanze con Lacazette a pochi secondi dall’intervallo. Nel secondo tempo la gara è più equilibrata, con Kane vicino al gol con un esterno destro che finisce sul palo, ma poi arriva il pareggio dell’Arsenal con Aubameyang che devia con i tacchetti un tiro sbaglio di Guendouzi.

Occasione finale per Sissoko per il Tottenham, che non riesce a sfruttare il pallone in area, con l’Arsenal che era sbilanciato alla ricerca della vittoria.