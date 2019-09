Renzi: “Governo per la crescita o non lo voteremo”

L’ex premier Matteo Renzi ha rilasciato un’intervista al Sole 24 Ore, dove ha parlato del nuovo governo PD-M5S, che nasce dalla sua apertura di inizio mese al dialogo, dopo che il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva chiesto le elezioni anticipate.

Renzi chiede un esecutivo che ponga i temi economici al centro, a partire dalla sterilizzazione delle clausole Iva, che potrebbe aumentare al 25,2% dal 1 gennaio 2019 senza interventi in manovra di bilancio.

“L’Italia rischia grosso, se Giuseppe Conte vuole il bene del Paese faccia una lista dei ministri di qualità, la proponga al Quirinale e venga in Parlamento. Il Governo durerà fino al 2023 con dei ministri di qualità, ma se sarà una squadretta non durerà”, queste le parole di Matteo Renzi, che annuncia il suo appoggio a Conte, pur aspettando di vedere i nomi.

L’ex segretario del PD poi si rivolge al settore produttivo dell’Italia: “Il mio messaggio a chi produce è chiaro: non avete nulla da temere da questo Governo, l’Iva non aumenterà, lo spread rimarrà basso. Se qualcuno vi vuole fare male non avrà i numeri in Parlamento”, ha spiegato Renzi. “Le tasse vanno ridotte, pagarle tutti per pagarle meno”, questa la posizione di Matteo Renzi sul fisco.

Sul ruolo di Di Maio non ha parlato: “Non metto veti, del ruolo di Di Maio decideranno Zingaretti e Di Maio”, ha concluso l’ex premier.