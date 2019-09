Sondaggi politici oggi 1 settembre: 55% non vuole governo PD-M5S. Lega perde 4 punti

Secondo gli ultimi sondaggi politici di oggi 1 settembre dell’istituto Piepoli, per La Stampa, più della metà degli italiani non approva il nuovo governo PD-M5S. Confermato il calo della Lega, che passa dal 36% al 32% in un mese. Sono positivi, invece, i giudizi degli elettori del PD e del M5S sul nuovo governo, per il 70% soddisfatti.

La Lega perde quattro punti

A conferma del sondaggio politico di YouTrend e di quello di Demopolis, il calo della Lega è confermato anche dall’istituto Piepoli. Calo anche del M5S, a differenza di altri istituti che parlavano di un aumento di sette punti nel mese di agosto.

Sondaggi politici oggi Piepoli

29 AGO 22 LUG DIFF Lega 36 32 -4 M5S 17,5 16,5 -1 PD 23,5 22,5 +1 FI 7,5 7,0 +0,5 FDI 6 5,5 +0,5 +Eu 3,5 3 +0,5 Altri Csx 5,5 4 +1,5 Indecisi 31 29 +2

Il PD aumenta di un punto rispetto al mese di luglio, arrivando al 23,5%. Guadagnano anche i partiti minori, con Forza Italia e Fratelli d’Italia che sono in rialzo di mezzo punto, come anche +Europa. Crescono gli indecisi, dal 29% al 31%.

Il 55% degli italiani non vuole il Governo PD-M5S

Per poco più della metà degli italiani non bisognava tentare di formare il governo tra PD e M5S. La somma di “Molto” ed “Abbastanza” è pari al 41%, una percentuale discreta, per un governo molto attaccato da Lega e Fratelli d’Italia.

La maggioranza rimane però la somma tra “Poco” e “Per Nulla”, complessivamente il 55% degli elettori. Solo il 4% non si è espresso.

Se si guardano i dati riferiti agli elettori dei partiti, la somma “verde” e positiva è per il 5% di elettori leghisti, per il 68% di elettori PD e del 70% di elettori M5S. Significa che nel PD e M5S complessivamente si ha un giudizio positivo del governo che si sta formando.

Piepoli conferma il calo di gradimento per Salvini

A conferma dei sondaggi elettorali di altri istituti, anche Piepoli conferma il calo di gradimento per Salvini, che passa dal 44% di fiducia al 38%. Rimane alto il gradimento per Conte, al 55%, in aumento di cinque punti. Di Maio è al 33% e Zingaretti al 32%.