Usa, l’uragano Dorian aumenta di potenza: categoria 5, la più alta

Si è rafforzato l’uragano Dorian, raggiungendo la categoria 5 nella classificazione americana, la più alta per un uragano. Nei giorni scorsi era stato catalogato a livello 4. Si attendono “venti devastanti” sulle Bahamas. Al momento la tempesta è in viaggio sull’Oceano Atlantico e si dirige verso gli Stati Uniti.

Negli ultimi giorni i cittadini hanno svuotato i supermercato, per fare provviste con l’uragano in arrivo. Secondo il National Hurricane Center l’uragano Dorian si abbatterà sulle Bahamas, evitando così la Florida, che era stata preallarmata nei giorni scorsi. I venti previsti potrebbero raggiungere i 260 chilometri orari, arrivando in Florida nella giornata di lunedì o martedì, ma con minore intensità, a causa del cambiamento di traiettoria.

Il presidente Trump ha avvertito la popolazione, sostenendo che il South Carolina e la Georgia potrebbero essere colpite con una potenza maggiore rispetto a quanto previsto inizialmente.

“Dorian si sta muovendo rapidamente ed è difficile capire dove passerà. È il più grande che abbiamo mai visto in decenni”, ha scritto Trump in un tweet.

Looking like our great South Carolina could get hit MUCH harder than first thought. Georgia and North Carolina also. It’s moving around and very hard to predict, except that it is one of the biggest and strongest (and really wide) that we have seen in decades. Be safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019