Brexit, clamoroso: nei prossimi giorni Boris Johnson potrebbe indire nuove elezioni

Il Regno Unito potrebbe tornare ad elezioni anticipate prima della scadenza della Brexit, il 31 ottobre, come sembra dalle voci che stanno uscendo nelle ultime ore, con una riunione di Gabinetto che si starebbe tenendo a sopresa a Downing Street, con Boris Johnson presente.

Secondo alcuni giornalisti inglesi il primo ministro potrebbe annunciare domani o dopodomani le nuove elezioni. Questo bloccherebbe i lavori delle opposizioni, guidate da Jeremy Corbyn, che stavano cercando di approvare una mozione contro l’uscita dall’Europa senza accordo. In questi giorni Corbyn aveva incontrato i leader dei LibDem e dei Verdi per cercare un accordo sulla mozione da votare alla Camera dei Comuni, con i tempi ristretti a causa della chiusura del Parlamento.

Britain might be about to have another election. Such a contest would be its fifth nationwide contest in only four years. It would almost certainly entrench Brexit divides & encourage a wider realignment of British politics.

It would also be highly unpredictable. Let's see.

