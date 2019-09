Come comprare libri nuovi ed usati online per l’anno scolastico

Il nuovo anno scolastico sta per iniziare, con ancora alcuni dubbi legati all’introduzione dell’Educazione Civica, che dovrebbe essere di 33 ore settimanali e con voto e per quanto riguarda le cattedre rimaste vuote, per il pensionamento di molti docenti con Quota 100.

Uno dei problemi principali con l’avvio del nuovo anno riguarda l’acquisto dei libri scolastici e gli accessori per la scuola, come zaini, diari e materiale da cancelleria.

Rispetto al passato l’acquisto di libri scolastici nuovi ed usati è più facile, perché online si riescono a trovare già tutti i libri previsti nei vari istituti, potendo filtrare la ricerca per la propria classe. In questa maniera si può effettuare tutto online ed arrivare pronti all’inizio dell’anno scolastico.

Libri scolastici su Amazon

La piattaforma messa a disposizione da Amazon è una delle più complete, con una pagina ad hoc che permette di cercare per istituto, selezionare la classe ed avere la lista dei libri scolastici nuovi ed usati. Amazon ha comunicato che i libri acquistati entro il 15 settembre possono essere dati indietro entro il 15 ottobre, nel caso in cui il docente abbia cambiato in corsa il libro scolastico da usare.

Questa settimana, dal 2 settembre al 9 settembre, ci saranno diversi sconti su Amazon sui libri scolastici nuovi ed usati.

Libri scolastici nei supermercati

Alcune catene di supermercati mettono a disposizione delle piattaforme per l’acquisto di libri scolastici, ma senza permettere la consegna a domicilio: occorrerà recarsi al più vicino supermercato.

Molti sono gli sconti offerti, con Esselunga che ha un’offerta del 15% di sconto su tutti i libri di testo, mentre la Coop e Carrefour offrono un buono di spesa pari al 25% di quanto speso per i libri online e pari al 20% per i libri acquistati in negozio.

Librerie indipendenti

Questo è il classico sistema per poter acquistare libri scolastici, con la lista dei libri che viene fornita il primo giorno di scuola ci si può recare alla propria libreria di fiducia ed effettuare l’ordine. Ogni città ha le sue librerie che hanno modalità di prenotazione e consegna diverse, non essendoci uno standard fisso per la vendita dei libri di testo.

Alcune librerie indipendenti hanno un loro sito web proprietario dove consentono anche l’acquisto online dei libri scolastici, per velocizzare i tempi di consegna.