Golf 8, tutti i dettagli su data di uscita, prezzo ed interni

C’è molta attesa per la presentazione ufficiale della nuova Golf 8, posticipata ad ottobre per fare spazio alla nuova elettrica di casa Volkswagen ID.3 al Salone di Francoforte, che si terrà dal 12 al 22 settembre. La serie storica dell’azienda tedesca è una delle vetture più vendute in Europa e nel mondo, verrà commercializzata nella primavera 2020.

Si può già dire che non ci saranno grossi stravolgimenti nel design esterno, come da tradizione e linee guida Volkswagen. Un pianale alleggerito, di circa 50 kg è una delle differenze più evidenti dall’esterno rispetto alla versione precedente. Non sono state pubblicate molte foto dalla casa tedesca sulla nuova Golf 8, solamente un’immagine in cui si vede coperta da una pellicola protettiva. Debutterà il nuovo logo della Volkswagen, più stilizzato.

Gli interni della Golf 8

Saranno due i display che saranno posizionati nella parte anteriore, come oramai avviene in molte vetture presentate quest’anno, come l’Opel Corsa 2020, i quali saranno montati uno di fianco all’altro per sembrare un unico blocco. In generale uno servirà per gli strumenti di guida, mentre l’altro per la navigazione e le applicazioni accessorie. Il secondo schermo centrale sarà il sistema multimediale connesso alla rete, sul quale sarà possibile avere informazioni sul traffico in tempo reale, oltre alle applicazioni multimediali.

Non ci sarà la versione elettrica

La Golf 8 sarà venduta nelle classiche versioni benzina e diesel, con un motore turbodiesel da 1.5 litri TDI, al quale si affiancheranno due motori a benzina, uno 1.0 litri TSI e uno 1.5 TSI (130 CV e 150 CV), entrambi con un sistema ibrido “light” che recuperà l’energia in frenata ed aiuterà le partenze. Sull’elettrico la Volkswagen ha puntato tutto sull’ID.3, che verrà presentata al Salone di Francoforte.

Prezzo e data di uscita della Golf 8

Non è ancora stato reso ufficiale un listino, ma è ipotizzabile un prezzo base di 25.000 euro per la versione base, fino ad arrivare a 40.000 euro per la versione con tutti gli optional. Uscirà nella primavera 2020, mentre la presentazione dovrebbe avvenire ad ottobre.