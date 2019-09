Mauro Icardi ceduto al PSG in prestito con diritto di riscatto

Alla fine l’Inter è riuscita a vendere, seppur in prestito, Mauro Icardi, dopo averlo messo fuori rosa nei mesi scorsi, il giocatore era rimasto per tutta l’estate senza una squadra. Nelle scorse settimane si era ipotizzato uno scambio con Dzeko, ma il rinnovo dell’attaccante bosniaco ha bloccato la trattativa.

Mauro Icardi si trasferisce al Paris Saint Germain in prestito oneroso con diritto di riscatto, 5 milioni per quest’anno e 65 per l’eventuale riscatto. Parallelamente ha firmato il rinnovo di un anno del contratto, per evitare che il prossimo anno possa far leva con una vicina scadenza. Un accordo totale tra le due società, con Marotta che ha cercato di evitare la cessione alla Juventus, che era interessata al giocatore.

Nel pomeriggio svolgerà le visite mediche di rito e poi potrà firmare il nuovo contratto con la squadra francese. Un’operazione da 70 milioni di euro, quelli richiesti dall’Inter dall’inizio delle trattative.