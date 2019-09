Risultati e classifica Serie A dopo la seconda giornata

La seconda giornata della Serie A 2019-2020 ha visto due importanti sfide, quelle tra Juventus e Napoli ed il derby di Roma. Nel primo big-match la Juventus è riuscita ad avere la meglio sulla squadra di Carlo Ancelotti all’ultimo minuto grazie ad un autogol di Koulibaly, mentre nel derby di Roma ci sono stati 6 pali colpiti ed una gara finita in parità.

A punteggio pieno rimangono Juventus, Inter e Torino, con quest’ultima che sfrutta la preparazione per i preliminari di Europa League, dove è stata eliminata dagli inglesi del Wolverhampton. L’Inter conferma la buona prestazione con il Lecce ottenendo una vittoria non semplice sul campo del Cagliari. La squadra di Antonio Conte è in vetta per la sua migliore differenza reti rispetto alla Juventus.

La prossima giornata si svolgerà tra due settimane, a causa della pausa per le Nazionali del prossimo weekend.

Risultati 2° giornata Serie A

Classifica 2° giornata Serie A