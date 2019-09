Torna a parlare il padre di Meghan: “Pensavo che un figlio l’avrebbe addolcita”

Tornano le polemiche nella famiglia reale, con le critiche del padre della duchessa del Sussex, Thomas Markle, che attacca sia la figlia che il principe Harry. Era rimasto in silenzio dalla nascita di Archie, ma ora con un’intervista sul Mail on Sunday attacca la coppia reale.

“Perché non mi fanno incontrare Archie? – ha dichiarato Thomas Markle – Speravo che un figlio avrebbe addolcito Meghan e Harry. Vorrei che mi mandassero almeno una foto di mio nipote. Continuano ad ignorarmi, ho mandato anche una lettera a Meghan attraverso il suo consulente finanziario, ma non so se l’ha ricevuta”, queste le parole del padre della duchessa.

È stato spesso al centro delle polemiche, a partire dal matrimonio del 2018, quando non partecipò per un presunto attacco cardiaco e sul quale si era discusso molto, visto che ora afferma di non aver mai ricevuto un invito ufficiale. Non ha più contatti con la famiglia reale, come anche il fratello e la sorella di Meghan, dopo che avevano tentato di vendere foto di lei ad una rivista di gossip.