Ultimi colpi di calciomercato, Mkhitaryan alla Roma, Llorente al Napoli

Nelle ultime ore di calciomercato estivo, alcune squadre italiane stanno mettendo a punto le ultime trattative per acquisti e cessioni. La Roma ha acquistato Mkhitaryan dall’Arsenal, che è atteso a breve a Fiumicino, dopo essere sceso in campo ieri per il derby di Londra contro il Tottenham. Il Napoli ha messo sotto contratto un altro giocatore che arriva dalla Premier League, Fernando Llorente, svincolato dal Tottenham ed autore di un’ultima stagione esaltante, con l’arrivo in finale in Champions.

Mkhitaryan potrà giocare come mezz’ala, pur essendo un giocatore offensivo, ma anche nell’Arsenal spesso veniva fatto arretrare con compiti più difensivi. Non più nel giro dei titolari dopo gli arrivi di Torreira lo scorso anno e di Nicholas Pepe quest’anno.

Llorente può diventare un punto di riferimento per l’attacco del Napoli, disponibile ad entrare a partita in corso, come molto spesso ha fatto la scorsa stagione con il Tottenham, cambiando spesso la partita.