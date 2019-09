Uragano Dorian, evacuazione per il Sud Carolina, un milione di sfollati

Dopo aver aumentato la sua potenza nella giornata di ieri, passando da categoria 4 a categoria 5, quella più alta, l’uragano Dorian è diretto verso il Sud Carolina, dove le autorità hanno evacuato un milione di persone. È stato il governatore dello Stato, Henry McMaster, che ha ordinato l’evacuazione di tutta la costa a causa dell’arrivo dell’uragano, con venti fino a 350 km/h. In totale si parla di circa un milione di persone che si trovano sulla costa.

L’uragano ha raggiunto le Bahamas ed al momento si trova sulle Isole Abaco, con un ministro delle Bahamas che ha dichiarato ieri: “Pregate per noi, un uragano mostro”. La Florida non è ancora fuori pericolo, con Dorian che potrebbe arrivare tra lunedi e martedì. Sono state chiuse le scuole della Florida, oggi per il Labor Day, ma saranno chiuse anche domani.

As #HurricaneDorian approached the #AbacoIslands, NOAA's #GOESEast zoomed in on the powerful storm's eye. The Cat. 5 storm's "maximum winds have increased to near 175 mph with gusts over 200 mph," according to @NHC_Atlantic. Follow the storm: https://t.co/VDEWvXtPxt pic.twitter.com/wLnZjJJYMO — NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 1, 2019

Il presidente Donald Trump è intervenuto sulla situazione nella zona delle Bahamas, invitando a pregare per la popolazione e spiegando che i venti hanno raggiunto le 200 miglia orarie.