Usa, l’aereo militare entra nell’uragano Dorian – VIDEO

Un’operazione militare all’interno dell’uragano Dorian, il più temuto degli ultimi anni come ha riferito il presidente Trump, della National Oceanic and Atmospheric Administration’s Aircraft Operations Center (NOAA), che opera con fenomeni atmosferici straordinari. Secondo quanto riferito questa operazione sarebbe nella normalità, è frequente inviare aerei all’interno di uragani per effetture rilevazioni.

L’aereo ed il pilota americano fanno parte di una squadra di “cacciatori di uragani” che svolgono costantemente operazioni del genere.

L’uragano Dorian è stato catalogato come livello 5, il più alto possibile, e si sta abbattendo nelle isole Bahamas, con venti fino a 350 chilometri orari. Evacuata la costa della Sud Carolina e rimane l’allerta per la Florida, con l’arrivo dell’uragano previsto tra oggi e domani, ma che dovrebbe perdere un po’ di intensità, a causa del cambio di traiettoria. Il suo massimo lo sta avendo nella zona delle Bahamas, con il presidente Trump che ha invitato a “pregare per le popolazioni”.