Brexit, Boris Johnson non ha più la maggioranza in Parlamento

Durante il suo discorso di aggiornamento alla Camera dei Comuni sul G7 di Barritz, Boris Johnson si è trovato di fronte il suo ministro Phillip Lee che ha lasciato il suo posto per unirsi nella zona riservata ai LibDem, facendo perdere la maggioranza al premier britannico.

Si preconfigura uno scenario che Boris Johnson voleva evitare, cioè quello del Parlamento che potrà votare una mozione, o più, contro la Brexit ed il No Deal. Proprio per questo nel suo discorso di ieri aveva parlato, e minacciato, riguardo le elezioni anticipate qualora venisse approvata una mozione per ritardare la Brexit o per imporre lo stop al No Deal.

Continuano i presidi fuori dal Parlamento degli anti-Brexit a favore dell’Europa, che ieri si erano fatti sentire durante il discorso di Boris Johnson fuori da Downing Street. Ora bisognerà vedere come vorranno organizzarsi le opposizioni, guidate da Jeremy Corbyn e sostenute da LibDem e Verdi. La mozione anti-Brexit potrebbe passare nelle prossime ore ed a quel punto Boris Johnson potrebbe indire nuove elezioni prima del 31 ottobre, come aveva dichiarato.

During Boris Johnson's statement former minister Phillip Lee defects from Tories and joins the Liberal Democrats.

This leaves the government with no working majority in the Commons.

Follow live as Commons showdown nears: https://t.co/pQoA2fQRAd pic.twitter.com/AaouBa42WQ

