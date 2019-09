Brexit, calo della sterlina. Oggi riapre il Parlamento

Dopo gli annunci di Boris Johnson, che prima ha chiuso il Parlamento fino al 15 ottobre e poi ha minacciato le elezioni anticipate se la Camera dei Comuni avesse votato la mozione anti-Brexit, la sterlina ha avuto un crollo, finendo sotto quota 1,2 dollari. Migliora anche l’Euro, che finisce sotto 1,10 al cambio con la sterlina.

Per la prima volta dal 2017 il cambio sterlina-dollaro scende sotto 1,2, perdendo lo 0,6% e finendo a 1,1991.

Oggi la votazione sulla mozione anti-Brexit

Oggi riapre il Parlamento e le opposizioni potrebbero votare la mozione anti No Deal, per costringere il Governo ad evitare lo scenario dell’uscita senza accordo, considerato da molti una catastrofe. Se il governo dovesse andare in minoranza il premier Boris Johnson ha dichiarato che indirà le elezioni anticipate in sei settimane.

È una minaccia ai dissidenti del suo partito, che potrebbero votare con i laburisti per evitare il No Deal. In questo modo li “avverte” che potrebbe cambiare i parlamentari prima del 31 ottobre se questo accadesse. Le opposizioni potrebbero votare il rinvio della Brexit di tre mesi, che per Johnson equivarrebbe ad un “voto di sfiducia”

La Commissione europea ha ribadito di voler lavorare in maniera costruttiva con il premier britannico ed è pronta ad analizzare proposte concrete sul backstop, purché siano in linea con l’accordo già firmato.