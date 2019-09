Brexit, Johnson: “Se voteranno la mozione contro il No Deal, elezioni il 14 ottobre”

Il premier britannico, Boris Johnson, ha tenuto un discorso alla Nazione davanti Downing Street, nel quale ha ribadito di voler trovare un accordo con l’Europa per la Brexit, ma anche che non si andrà oltre il 31 ottobre per l’uscita del Regno Unito. Il primo ministro ha chiarito di non voler andare ad elezioni anticipate, ma ha aggiunto che nell’eventualità ci fosse una mozione anti-No Deal votata dalle opposizione, indirebbe elezioni anticipate in sei settimane.

L’obiettivo è quello di ostacolare le opposizioni, guidate da Jeremy Corbyn, che stanno cercando di votare una mozione che escluda il No Deal e che obblighi il primo ministro ad evitarla in qualsiasi modo, cosa che Boris Johnson ha dichiarato di non voler fare. Nei giorni scorsi aveva chiuso il Parlamento, sempre per ostacolare i lavori alla Camera dei Comuni.

Il premier ha sempre dichiarato che l’uscita senza accordo sarebbe rimasta sul tavolo, anche dopo le stime catastrofiche uscite da documenti riservati, che parlano di crisi al confine ed un crollo di economia e sterlina.

Se dovesse venire approvata una mozione simile, si andrebbe ad elezioni il 14 ottobre. In questo modo Boris Johnson potrebbe contare su dei parlamentari a lui fedeli, a differenza di quelli attuali, eletti con Theresa May e che non sono convinti del No Deal. Il progetto di legge anti No Deal è stato messo sul tavolo dal laburista Hilary Benn, nel quale si parla di una possibile proroga di tre mesi della scadenza della Brexit.