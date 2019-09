Cina, attacco ad una scuola elementare: 8 bambini morti

Una strage in Cina in una scuola elementare nel villaggio di Chaoyangpo, durante il primo giorno di lezioni. Otto bambini sono morti e due sono rimasti feriti. La strage è stata compiuta da un uomo di 40 anni, uscita da poco di prigione dopo una condanna per tentato omicidio.

L’uomo è stato arrestato dalla polizia, era armato di coltello, con il quale ha ucciso i bambini che stavano svolgendo le prime lezioni dell’anno. La scuola elementare Baiyangping si trova nella zona centrale della Cina. Non è il primo attacco in una scuola in Cina: nel 2019 erano stati uccisi due bambini in una scuola dell’Hunan, mentre a gennaio un bidello aveva ferito 20 bambini.

Ad aprile nove studenti di una scuola media erano stati uccisi nella zona nord-ovest di Shaanxi. In quel caso l’aggressore era un ex studente che ha ammesso di essere stato bullizzato negli anni a scuola.