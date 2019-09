Dorian si è abbattuto sulle Bahamas: cinque morti, di cui un bambino di 8 anni

L’uragano Dorian si è abbattuto sulle Bahamas, contrariamente a quanto previsto non è arrivato in Florida con la massima potenza, ma quando era categoria 5, la più alta nella classificazione degli uragani, è passato sulle Bahamas. Il presidente Trump aveva invitato a pregare per la popolazione, mentre il premier Hubert Minnis parla di tragedia: “Danni senza precedenti, tragedia storica”.

L’area più colpita delle Bahamas è stata la zona delle Isole Abaco, un centro di seimila persone, che al momento è completamente allagato ed i cittadini sono sfollati dopo che le loro abitazioni sono state distrutte. In totale ci sarebbero 13mila case distrutte, con il ministro degli Esteri, Darren Henfield, che parla di corpi in strada: “Abbiamo rilevato diversi corpi in strada, non siamo in grado di confermare queste informazioni fin quando non potremo andare a vedere con i nostri occhi”.

L’uragano si è abbattuto nel Nord dell’arcipelago caraibico, con venti a 185 miglia all’ora, circa 300 chilometri orari, come ha riferito dal National Hurricane Center della Florida. Le coste della Sud Carolina sono state evacuate e lo Stato della Virginia ha dichiarato lo stato di emergenza.

Le foto dallo spazio

L’astronauta italiano Luca Parmitano ha seguito il procedere dell’uragano dalla Stazione Spaziale Internazionale, postando alcune foto su Twitter, che mostravano Dorian nella sua estensione.