La Guardia di Finanza ha sequestrato e multato la Mare Jonio

La Guardia di Finanza ha sequestrato la Mare Jonio, dalla quale ieri erano stati fatti sbarcare i migranti per un’emergenza sanitaria, multandola con 300mila euro, come previsto dai decreti sicurezza. Ieri sera la nave era entrata in acque territoriali italiani dopo l’avvenuto sbarco.

“Questo sequestro amministrativo è surreale, siamo stati autorizzati ad entrare nelle acque italiane. Vogliono impedirci di tornare in mare a salvare vite umane. Siamo di fronte ad un errore istituzionale enorme”, queste le parole dell’Ong Mediterranea, che ha comunicato di aver ricevuto nella notte la notifica del sequestro e della multa di 300mila euro.

Il comandante e l’armatore sono stati portati in caserma per la verbalizzazione. “La Giustizia sarà ripristinata, questo dispetto ci farà restare fuori dal mare per un po’ e non potremo salvare vite umane”, ha dichiarato la portavoce dell’Ong, Alessandra Sciurba.