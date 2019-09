Sondaggi elettorali oggi 3 settembre La7: M5S guadagna 4 punti alla Lega

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali di oggi di La7 realizzati da SWG, il M5S ha guadagnato 4 punti percentuali ed ha superato il PD, con conseguente calo della Lega. Questo aumento del M5S conferma i dati di altri istituti di sondaggi elettorali, con alcuni sul Corriere della Sera che parlavano anche di sette punti guadagnati dal M5S.

Il M5S guadagna 4 punti, la Lega perde 4 punti

Il parallelo tra M5S e Lega sembra evidente, con la stessa percentuale di perdita e guadagno tra le due forze politiche. Il M5S riesce a superare il PD per la prima volta dalle elezioni europee, che avevano visto il flop del Movimento guidato da Luigi Di Maio.

Sondaggi elettorali oggi 3 settembre La7

2 SETT 29 LUG DIFF Lega 33,6 38 -4,4 M5S 21,4 17,3 +4,1 PD 21,1 22 -0,9 FDI 6,9 6,6 +0,3 FI 6,2 6,5 -0,3 +Eu 3 2,7 +0,3 LS 2,7 2,1 +0,6 Verdi 2,4 2,3 +0,1 Altri 2,7 2,5 +0,2 Indecisi 31 39 -8

Il M5S passa dal 17,3% di un mese fa al 21,4% di oggi, facendo un balzo in avanti di quattro punti, gli stessi che perde la Lega, passando dal 38% al 33,6%. Il PD perde quasi un punto percentuale, finendo al 21,1%. Nelle retrovie guadagnano gli altri partiti, mentre c’è un corposo calo degli indecisi, che passano dal 39% al 31%.

Il ruolo di Conte nel boom del M5S

Secondo molti esperti di sondaggi politici, il premier Conte ha avuto un ruolo chiave nell’avanzata dei consensi del M5S, dopo la sua entrata in scena dopo che Salvini aveva aperto la crisi, conclusa con il famoso discorso al Senato, molto apprezzato dagli elettori.

Il suo ruolo istituzionale dalle trattative europee per la procedura di infrazione, quando andò al Consiglio europeo con Giovanni Tria, hanno pagato in consensi. Ha oscurato anche la mossa del PD, che con Renzi ha messo in difficoltà Salvini dopo la sua richiesta di “pieni poteri” e scombinando i suoi piani di elezioni anticipate.

Il gradimento di Conte è stato confermato a livelli altissimi nei giorni scorsi da un sondaggio politico di Youtrend, a differenza di quello di Salvini, calato molto nell’ultimo mese.

Gli elettori PD sono soddisfatti del Governo PD-M5S

Sempre dal sondaggio elettorale di La7 realizzato da SWG sono stati sondati gli elettori del PD e del M5S, che hanno mostrato pareri leggermente diversi sul nuovo governo. Molto più convinti gli elettori del PD, con il 69% di giudizi positivi, mentre solo il 25% ha un giudizio negativo.

Molto più equilibrati i giudizi degli elettori del M5S, nonostante siano in maggioranza positivi, per il 51%, ma sono più alti quelli negativi, con il 40%. Il 9% non si esprime sul nuovo esecutivo.