Toto-Ministri, arrivano le prime certezze: Gualtieri all’Economia, Di Maio agli Esteri

Con l’avvicinarsi della salita al Quirinale del premier incaricato Conte si iniziano a guardare con maggiore certezza alcuni nomi per i ministeri. Con il premier che è andato al M5S, i ministri chiave dovrebbero andare al PD, come l’Economia e gli Interni.

Ministro dell’Economia

Il nome che sembra confermato è quello di Roberto Gualtieri all’Economia, un nome vicino a Renzi, che di fatto prenderebbe uno dei ministeri chiave per portare avanti le “promesse” economiche che si basano sulla formazione del nuovo governo, come la sterilizzazione dell’Iva, il taglio al cuneo fiscale ed altre misure minori, come il contributo per le nascite.

Gualtieri è molto stimato in Europa ed ha lavorato a Strasburgo negli ultimi anni. Deputato all’europarlamento, ha 53 anni.

Ministro degli Interni

Per questo ministero la volontà sarebbe quella di non politicizzare il Viminale, come è stato fatto da Matteo Salvini per gli ultimi 14 mesi. Ci sarebbero due nomi, quello dell’attuale capo della Polizia, Franco Gabrielli e quello di Luciana Lamorgese, ex prefetto di Milano. Due personalità “tecniche” che dovrebbero cercare di arginare la propaganda di Salvini sull’immigrazione.

Ministro delle Infrastrutture

Per questo ministero ci sono ancora dei dubbi, ma dovrebbe andare al PD, probabilmente all’attuale vicesegretaria, Paola De Micheli. In passato in questo ruolo c’era stato Graziano Delrio.

Ministro degli Esteri

Secondo quanto riportato da La7, questo ministero potrebbe andare a Di Maio, il capo politico del M5S che ha rinunciato al ruolo di vicepremier nella giornata di ieri, risolvendo la crisi delle trattative. Andrà a sostituire Enzo Moavero Milanesi, che ha avuto un mandato non esaltante, rimanendo spesso fuori dalle cronache. Un ministero importante ma non tra quelli chiave per il paese, considerato che nel recente passato è sempre stato assegnato agli alleati minori.

Nel primo governo Berlusconi era stato dato ai Radicali, con Emma Bonino a ricoprire questa carica, mentre nell’ultimo governo Renzi era stato affidato a Gentiloni, che rimase molto nell’ombra, tant’è che poi il suo nome come premier nel 2017 sorprese molti.

Ministro del Lavoro

Su questo ministero ci sono ancora dubbi, con il nome nuovo che è quello di Nicola Morra, esponente M5S e già presidente antimafia, oltre che uomo molto vicino a Beppe Grillo.

Ministro dello Sviluppo Economico

Sarà nuovamente diviso da quello del Lavoro, dopo che il governo giallo-verdi li aveva uniti consegnandoli a Di Maio. Non è ancora chiaro se andrà al M5S od al PD, i nomi che si fanno sono quelli di Stefano Buffagni per il M5S e Graziano Delrio per il PD.

Gli altri ministeri

Ci dovrebbero essere alcune conferme per il M5S, con Alfonso Bonafede alla Giustizia e Giulia Grillo alla Salute, mentre per la Cultura dovrebbe tornare Dario Franceschini. Per il ministero degli Affari Europei potrebbe arrivare Gian Paolo Manzella, attuale assessore di Zingaretti allo Sviluppo nel Lazio.

L’Istruzione, come anche la Difesa, è uno dei ministeri ancora in dubbio, non si sa se sarà un ministro del M5S o del PD. Il ministero dell’Ambiente dovrebbe andare a Leu, i cui voti al Senato sono fondamentali, il nome che si fa è quello di Rossella Muroni.