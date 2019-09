Università, cortei davanti agli atenei per il numero chiuso a Medicina

Ci sono state delle proteste davanti gli atenei di tutta Italia, nel primo giorno di test per l’entrata a Medicina, a numero chiuso. Gli studenti chiedevano numeri più alti per l’accesso ai corsi, visto che in totale saranno 68.694 candidati per 11.568 posti disponibili, con quindi oltre 50mila studenti che rimarranno fuori.

Saranno 60 i quesiti ai quali gli studenti dovranno rispondere in 100 minuti, con molti presidi organizzati davanti gli atenei di tutta Italia per protestare. “Basta speculare sugli studenti, ci troviamo di fronte ad una nuova lotteria per l’accesso ai corsi”, ha dichiarato Enrico Gulluni, Coordinatore Nazionale dell’Unione degli Universitari.

Le proteste sono collegate anche ai test di Medicina in lingua inglese, che hanno avuto un grande successo e questo è uno dei punti sottolineato dagli studenti, che alla fine si ritrovano costretti a lasciare il paese. “Anche quest’anno siamo di fronte ad una competizione tra poveri”, ha concluso Gulluni.