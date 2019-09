Usa, un ragazzo di 14 anni ha sterminato la famiglia in Alabama

Un ragazzo di 14 anni ha sparato ed ucciso i cinque componenti della sua famiglia, in Alabama, negli Stati Uniti. Il giovane avrebbe confessato, come riportato dalla polizia della Contea di Limestone. Al momento starebbe collaborando con le autorità.

Il ragazzo, le cui generalità sono state tenute nascoste, ha sparato con una pistola calibro 9, in un’abitazione di Elkmont, al nord dello Stato dell’Alabama, al confine con il Tennessee. Secondo quanto riferito dai media americani, tre persone sarebbero morte sul colpo, mentre le altre due sarebbero morte dopo il trasporto in ospedale.

I componenti della famiglia sarebbero stati colpiti mentre stavano dormendo, intorno alle tre di notte ora locale.

