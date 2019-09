Bce, Lagarde al Parlamento Europeo: “Rischi per l’Eurozona, necessaria politica accomodante”

La designata alla successione di Mario Draghi alla presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, si è presentata in audizione al Parlamento Europeo, dove ha fatto il punto sul futuro dell’Unione Europea sui temi economici.

Lagarde: “Necessaria politica accomodante per lungo periodo”

L’ex presidente del Fondo Monetario Internazionale ha spiegato che ci sono dei rischi economici per l’Eurozona e per questo sarà necessaria una politica accomodante nel lungo periodo. Significa una politica più aperta alla flessibilità per quanto riguarda gli investimenti, oltre che al nuovo inizio per il Quantitative Easing.

Christine Lagarde ha parlato, come spesso ha fatto Mario Draghi, di un obiettivo al 2% per l’inflazione: “Sono d’accordo con il board della Bce, è necessaria una politica per arrivare al target dell’inflazione, poco sotto il 2%”.

“Agilità nel rispondere alle sfide”, questa la definizione della Lagarde per quanto riguarda al mandato della Bce, facendo intendere che potrebbe avere qualche nuovo potere anche rispetto a Draghi: “Ci adatteremo al mondo intorno a noi”.

“Contro i populisti gli Stati usino spazio fiscale”

La prossima presidente della Bce ha parlato anche del fenomeno del populismo, che è avanzato in tutta Europa, con i casi più recenti di Salvini alle Europee e di Afd alle Regionali tedesche.

“Gli Stati possono giocare un ruolo fiscale per migliorare la banda larga e le infrastrutture ed usare la spesa pubblica per combattere la recessione”